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kahvehaneye 4’üncü kumar baskını

Aynı kahvehaneye 4’üncü kumar baskını
Giriş Tarihi: 3.3.2020

İzmır'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde daha önce 3 kez kumar oynatıldığı için ceza uygulanan ve 28 Şubat'taki son baskın sonrası mühürlenen kahvehaneye, jandarma kontrole gitti. İŞ yerinde mührün bozulduğu ve tombala oyunuyla yine kumar oynatıldığı belirlendi. Kumar oynatan M.B. ve kumar oynayan 50 kişi gözaltına alındı. Kumar oynayanlar işlemlerinin tamamlanmasından sonra, mühür bozmaktan ve kumar oynatmaktan gözaltına alınan M.B. de ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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