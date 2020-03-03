  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Doktoru darp etti hapis cezası aldı

Doktoru darp etti hapis cezası aldı

Doktoru darp etti hapis cezası aldı
Giriş Tarihi: 3.3.2020

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 11 Temmuz günü gittiği Aile Sağlığı Merkezi'nde kendine rapor vermeyen aile hekimi doktor Mahide Agara (45) ve doktor Alper Durmuş Sönmez'i (47) darp ettiği suçmalasıyla İzmir 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Birkan Yeşilbağ (38) için karar verildi. Mahkeme Yeşilbağ'ı toplamda 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sönmez kararla ilgili, "Karar bizim yaşadıklarımızı unutturmuyor ancak bir daha böyle olaylar yaşanmaması açısından caydırıcı olabilir" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doktoru darp etti hapis cezası aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN