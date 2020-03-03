Doktoru darp etti hapis cezası aldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 11 Temmuz günü gittiği Aile Sağlığı Merkezi'nde kendine rapor vermeyen aile hekimi doktor Mahide Agara (45) ve doktor Alper Durmuş Sönmez'i (47) darp ettiği suçmalasıyla İzmir 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Birkan Yeşilbağ (38) için karar verildi. Mahkeme Yeşilbağ'ı toplamda 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sönmez kararla ilgili, "Karar bizim yaşadıklarımızı unutturmuyor ancak bir daha böyle olaylar yaşanmaması açısından caydırıcı olabilir" dedi.