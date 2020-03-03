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'de elektrik kesintisi 3 Mart Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 3 Mart Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

03.03.2020, 10:09

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik? soruları İzmirliler tarafından merak ediliyor. bugünün kesintilerini duyurdu. İşte 3 elektrik kesintisi detayları...

ALİAĞA
03.03.2020 10:00 12:00 ŞAKRAN BÖLGESİ, NAMIK KEMAL, FATİH CADDELERİ, KAZIM KARABEKİR PETROL OFİSİ, 311, 3317, 3115, 333, 3119, 3128, ORMAN MÜDÜRLÜGÜ, SAGLIK OCAGI, TEKSTİL, 3136, 3135, 3148 SOKAKLARI, BAYAR CADDESİ, ATATÜRK CADDESİ, ŞAKRAN OTEL, MUHTAR EMİR ALİ CADDESİ, 3186, 3208, 3211, 3212, 3213, 3207, YENİ ŞAKRAN BELEDİYESİ, ZİRRAT BANKASI, YALI CADDESİ, 3142, ATATÜRK CADDESİ, 3017, MARAŞEL FEVZİ ÇAKMAK, 3165, 3148, 3143, 3136, 3167, 3301 MİMAR SİNAN CADDESİ VE CİVARLARI
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