İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Mart Salı İzmir su kesintisi

İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak ediyor. İZSU 3 Mart Salı tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İşte merak edilenler...

BAYRAKLI EMEK, GÜMÜŞPALA

03.03.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA MEVLANA

03.03.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.