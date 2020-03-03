  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Mart Salı İzmir su kesintisi

'de sular ne zaman gelecek? 3 Mart Salı

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Mart Salı İzmir su kesintisi

03.03.2020, 09:51

'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak ediyor. 3 Mart Salı tarihli duyurusunu paylaştı. İşte merak edilenler...

BAYRAKLI EMEK, GÜMÜŞPALA
03.03.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA MEVLANA
03.03.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Mart Salı İzmir su kesintisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN