İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak ediyor. İZSU 3 Mart Salı tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İşte merak edilenler...
BAYRAKLI EMEK, GÜMÜŞPALA
03.03.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA MEVLANA
03.03.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Mart Salı İzmir su kesintisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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