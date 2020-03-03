Otizmli çocuğa dayak iddiası

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda öğretmen olan S.K.B'nin, 7 yaşındaki otizmli oğlu H.Ç'ye kötü muamelede bulunduğunu iddia eden öğrenci velisi İbrahim Ç. polise giderek şikayette bulundu.

ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Öğretmen S.K.B'nin sınıfta koştururken oğlunun kıyafetinden tutarak çekiştirdiğini, oğlunun ense ile boğaz kısmındaki izleri fark edince savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktaran baba İbrahim Ç, "İlla çocuğumuzun canının mı acıması gerekiyor bir şeyler yapılması için" dedi. Daha önce benzer şikayetlerle bir takım tedbirler alınması için okul müdürü ve personel hakkında da dilekçe verdiğini vurgulayan İbrahim Ç, "Beni üstü kapalı tehdit etmeye kalktılar. Şimdi de açıklarını kapatmak için oğlumu o gün devamsızlık yapmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Benim oğlum o gün okuldaydı" dedi.

METİN BURMALI