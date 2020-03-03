Yatık binalarda yıkıma başlandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde 'yatık binalar' olarak bilinen ve İzmir Valiliği'nin kararıyla tahliye edilen 13 apartmandan ilkinin yıkımına dün başlandı.

Boşaltılan ilk binalardan biri olan ve 'riskli yapı' tespiti onaylanan apartmanın yıkımının birkaç günde tamamlanacağı bildirildi.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Cemal Gürsel Caddesi'nde, dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilen ve 40 yıldır bu şekilde duran 13 binanın tehlike oluşturması Valiliği harekete geçirdi. Altlarında çeşitli dükkanların da bulunduğu Bostanlı'daki apartmanlar için geçen Ekim ayında, AFAD'ın 2017'de hazırladığı Depreme Dayanıklılık Raporu'na istinaden tahliye kararı verdi. Karar, Karşıyaka Belediyesi'ne tebliğ edildi ve konutlar ile işyerleri tahliye edildi. Boşaltılan ilk binalardan biri olan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 'riskli yapı' tespiti onaylanan binanın yıkımına Belediye ekipleri dün başladı. 1359 adadaki diğer binaların ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.