Asırlık otel evsiz ve kimsesizlerin yuvası

İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan asırlık Şükran Oteli, yalnızların ve yaşlıların meskeni oldu. 38 yıllık işletmecisi İlyas Çamtaş, “Otelimiz Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in ilanını gördü. Bu tarihselliği yaşatmak istiyorum” dedi.

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kentin en eski binalarından biri olan tarihi Şükran Oteli, 1900'lü yıllardan beri ayakta kalmaya çalışıyor. Asırlık otel, müşterilerinin yanında evsiz, yaşlı ve kimsesiz vatandaşları da sürekli ağırlıyor. Son yıllara kadar genellikle turistlerin konakladığı 46 odalı tarihi otelin 38 yıldır işletmeciliğini yapan İlyas Çamtaş (79), kimsesi olmayanların ve evsizlerin de uzun yıllardır otelde konakladığını belirterek, "Eskiden buraya 'heybeli turist' dediğimiz çantalı turistler geliyordu. Son zamanlarda onlar pek gelmiyor. Bizim odalarımızda banyo olmadığı için çoğu kalmıyor. Bazıları da buranın nostaljik ortamından etkilenerek birkaç gün kalıp gidiyorlar. 20-30 yıldır burada kalan arkadaşlarımız var. Rahatsızlandıklarında doktora götürüyoruz, sıkıştıklarında ücret almıyoruz" diye konuştu.

'AİLE ORTAMI VAR'

Eşiyle boşandıktan sonra otele geldiğini ve 35 sene ile en uzun süredir burada konaklayan kişi olduğunu anlatan İhsan Adnan Ercan (62), "Burası güvenli bir otel, aileler dahil herkes kalabilir. Odalarda banyo ve tuvalet olmaması dışında her şey güzel. İlyas Bey benim amcam, ağabeyim, her şeyim olur. Bu otel yaşadıkça burada kalmayı planlıyorum" şeklinde konuştu.. Evde sorunları olduğu için bu otelde kaldığını aktaran Aysel Yeşilyaprak (59), "3.5 aydır burada kalıyorum. Eşyalarımı evde bıraktım. Burası bir otel değil ev, benim evim oldu. Buradaki arkadaşlık ortamı gayet güzel. Oteli işleten İlyas ağabey hepimize ağabeylik ve babalık yapıyor. İmkanım olduğu sürece burada kalmayı düşünüyorum" diye konuştu.

EVİNE BİLE GİTMİYOR

20 yıldır Şükran Oteli'nde çalıştığını belirten Emine Şengül (60) ise "Bazen evime gitmeyip burada kalıyorum. Burada ağabey, abla, kardeş gibiyiz. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

Çiceklerle donatılmış otel güzelliğiyle dikkat çekiyor.