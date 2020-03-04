“Dış politikayı bırak İzmir’e hizmete bak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya AK Parti'den sert tepki geldi.

SINIRI KORUMAYALIM MI?

"Sağlıklı, akılcı ve ayakları yere basan bir dış politika ile bu evlatlarımızın geleceğini ve hayallerini kurtarabiliriz. Tam da bu nedenle Türkiye'nin içine kapanmış, dünyayla kavgalı bir konumda olmasını kabullenemiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yolda, nefesimiz yettiğince 'Yurtta sulh, cihanda sulh' demeye devam edeceğiz" diyen Soyer'e cevap veren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in Türkiye'nin dış politakasını "cahilce eleştirdiğini" söyledi. Soyer'in aklını İzmir'de yaşayan vatandaşlara hizmet etmeye harcaması temennisinde bulunan Hızal, "Suriye tarafından atılan havanlarla sınır şehirlerimizde kaybettiğimiz canları aklımızdan silip, sınırlarımızı korumayalım mı? Suriye'de üzerine varil bombaları yağan bebekleri görmezden mi gelelim? Sayın Soyer, bilmediği konularda daha fazla konuşup milletimizin hassasiyetlerini hafife almaktan vazgeçmeli ve asıl işi olan İzmir'e bakmalıdır!"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal