İzmir'in Torbalı ilçesi Arslanlar Mahallesi'nde çalıştıkları ekmek fırınının odasında kalan Abdullah Yıldız ve Saddam Tozgül karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Şahısların ısınmak için fırından aldıkları közlerin üzerine odun atmasıyla çıkan dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay, fırının sabah saatlerinde açılmaması üzerine ortaya çıktı.
ÖMER DUR
Fırın işçileri ölüme uykuda yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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