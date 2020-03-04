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Fırın işçileri ölüme uykuda yakalandı

Fırın işçileri ölüme uykuda yakalandı
Giriş Tarihi: 4.3.2020

İzmir'in Torbalı ilçesi Arslanlar Mahallesi'nde çalıştıkları ekmek fırınının odasında kalan Abdullah Yıldız ve Saddam Tozgül karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Şahısların ısınmak için fırından aldıkları közlerin üzerine odun atmasıyla çıkan dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay, fırının sabah saatlerinde açılmaması üzerine ortaya çıktı.

ÖMER DUR

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