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Husumetlisini vurup polise teslim oldu

Husumetlisini vurup polise teslim oldu
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Denizli'de husumetli olduğu Hüseyin Onur A, otomobilinin içinde pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Hüseyin Onur A. otomobilinden inip yaya olarak yaklaşık 100 metre giderek çevredekilerden yardım istedi. Onur A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis kaçan zanlıyı aramaya başladı. Bu sırada polisin yanına gelen Gökhan S. olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyerek teslim oldu. Saldırıda omzundan yaralanan Gökhan S. de hastaneye kaldırıldı.

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