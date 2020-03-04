İnsan tacirleri beraat etti

İzmir'in Dikili ilçesinde, 2018 yılı Kasım ayında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4'ü çocuk 6 kişinin ölümü, 4 kişinin de denizde kaybolması ile sonuçlanan olayda, 'Kasten öldürme' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamalarından yaklaşık 2 yıldır tutuklu olan Halil Soydan K. (33) ile Hikmet Y. (38) beraat etti. Mahkeme, 18 kişilik mülteci grubunun sanıklar tarafından teknenin bulunduğu Bademli mevkiine götürüldüğüne ve buradan tekneye sanıklar tarafından bindirildiğine dair herhangi bir tespit ve delil bulunmadığını belirtti.

METİN BURMALI