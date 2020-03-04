  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İnsan tacirleri beraat etti

İnsan tacirleri beraat etti

İnsan tacirleri beraat etti
Giriş Tarihi: 4.3.2020

İzmir'in Dikili ilçesinde, 2018 yılı Kasım ayında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4'ü çocuk 6 kişinin ölümü, 4 kişinin de denizde kaybolması ile sonuçlanan olayda, 'Kasten öldürme' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamalarından yaklaşık 2 yıldır tutuklu olan Halil Soydan K. (33) ile Hikmet Y. (38) beraat etti. Mahkeme, 18 kişilik mülteci grubunun sanıklar tarafından teknenin bulunduğu Bademli mevkiine götürüldüğüne ve buradan tekneye sanıklar tarafından bindirildiğine dair herhangi bir tespit ve delil bulunmadığını belirtti.

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İnsan tacirleri beraat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN