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şehidini uğurladı

İzmir şehidini uğurladı
Giriş Tarihi: 4.3.2020

'de rejimi saldırısında şehit olan 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak, dün 'de toprağa verildi. Şehit için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin babası Cemil, annesi Nermin ve kardeşi Tuncay Ak'ın taziyeleri kabul ettiği törende dede Ali Ak, torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarılıp gözyaşı döktü. Törende bir ay önce kalp ameliyatı geçiren baba Cemil Ak'ı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy teselli etmeye çalıştı. Şehidin naaşı namazın ardından, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla Kadifekale Şehitliği'ne defnedildi.



'ARTIK ONUNLA UYUSUN'
Cenazeye babası ile katılan 10 yaşındaki Eda Yeğen, şehidin tabutunun üzerine "Bozkurt" ismini verdiği oyuncağını bıraktı. Kendisi için çok değerli olan oyuncağının artık şehidimizle birlikte uyumasını istediğini söyleyen minik Eda, davranışıyla herkesi duygulandırdı.

MERT ALPDÜNDAR

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