Kuklaların şöleni başlıyor

BU yıl 14'üncüsü düzenlenen İzmir Uluslararası Kukla Günleri yarın perdelerini açıyor. İzmir ve Ege'de her kesimden ve yaş grubundan kukla severin merakla beklediği festivalde, 21 ülkeden gelen dünyaca ünlü 50 kukla tiyatrosu grubu, 223 temsille kenti koca bir gösteri mekanına dönüştürecek.



KARAGÖZ DE BİZLERLE

22 Mart'a kadar sürecek Uluslararası Kukla Günleri'nin direktörü Selçuk Dinçer, "100 bin seyirciyi aşmayı hedefliyoruz. İzmir'e yayılmış bir program var ve her gün 8-10 gösteri izlemek mümkün olacak" diye konuştu. 'BİR de kuklalardan dinleyin' sloganıyla gerçekleşecek etkinlikler İzmir'in her yanındaki 37 kapalı ve açık gösteri alanında sergilenecek. Ayrıca panel, sergi ve atölye çalışmalarının yer alacağı festivalde yurtdışından 200 sanatçı ve 600 kukla seyirciyle tanışacak. Anadolu topraklarına özgü 'Hacivat ve Karagöz' ile 'İbiş' de sahne alacak. Festival yarın Sabancı Kültür Sarayı'nda Almanya'dan Theater Strahl'ın 'Sınıf Sınıf' adlı gösterisiyle başlayacak.