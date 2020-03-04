Meteoroloji'den Ege için sağanak uyarısı!

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor. Meteoroloji, Ege için yağış uyarısında bulundu. Kıyı Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte Ege hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bugün hava nasıl olacak? 4 Mart Çarşamba hava durumu... Vatandaşların muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.