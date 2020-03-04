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'den Ege için sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den Ege için sağanak uyarısı!

04.03.2020, 13:01 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020,13:03

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor. , Ege için yağış uyarısında bulundu. Kıyı Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte Ege ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Vatandaşların muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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