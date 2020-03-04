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Pis su dolu kasisler vatandaşın kabusu oldu

Pis su dolu kasisler vatandaşın kabusu oldu
Giriş Tarihi: 4.3.2020

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İzmir'in Tire ilçesinde üzerinde yaya geçitlerinin olduğu kasislerde yağmurlu havalarda biriken pis sular, yayaları zor durumda bırakıyor.

Tireli vatandaşlar, özellikle çocuklarının okula giderken zor durumda kaldığını söyledi.

'BÜYÜK ÇİLE ÇEKİYORUZ'
Biriken pis suların özellikle karşıdan karşıya geçen öğrencileri zor durumda bıraktığını belirten veliler, "Gölete dönen kasislerden geçen otomobillerin çevreye sıçrattığı çamurlu sular çocuklarımızı ıslatıyor" dediler. Dört Eylül İlk ve Ortaokulu'nun önünde her yağmur sonrası büyük bir çile yaşandığını ifade eden vatandaşlar, "Daha önce bazı bölgelerde sayıları fazla olan kasislerin sayısı azaltıldı. Kasisler yapılırken birçoğunda biriken suların nasıl tahliye edileceği düşünülmemiş. Tahliye tüneli olanların da çoğu bakımsızlıktan tıkanmış ya da iş görmez durumda. Yağmurlu havalarda felç olan trafik yüzünden çocuklarımız zaten okullarına güçlükle ulaşıyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştular.

Fotoğraflar: Nadir UYSAL

METİN BURMALI

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