‘rota’yı ulusal turnuvaya çevirdiler

Rota Eğitim Kurumları, katıldığı First Lego League (FLL) turnuvalarında aldıkları bölge, ulusal ve dünya şampiyonluklarıyla önemli başarılara imza atıyor. Başarılarına yenisini eklemek için çalışıyor.

BİLİMLE BULUŞTULAR

Bilim Kahramanları Derneği'nin İZFAŞ desteğiyle, Fuar İzmir'de düzenlediği 16. FLL bölge turnuvalarına 15-16 Şubat'ta ortaokul takımları, 22-23 Şubat tarihlerinde lise takımları katıldı. Turnuvada Ege'nin değişik okullarından 150 takımın genç mucitleri, 'Şehrini Şekillendir' temasıyla proje geliştirirken, tasarladıkları robotlarla temaya uygun görevleri tamamlamaya çalıştı. Arkadaşlık, çevre, ilişkiler ve özgünlük gibi değerlerin puanlandırıldığı turnuvada, çocukların ve gençlerin bilimle buluşması sağlandı.

SIRA ULUSALDA...

Rota okulları; Rotatech, Rotaborn, Rotastars ve Rota Ev-K Fll takımlarıyla bölge turnuvasında kazandıkları 10 ödül ve turnuvaya katılan tüm takımların ulusal turnuvaya katılım hakkı elde etmesiyle turnuvaya damga vurdu.