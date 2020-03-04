‘Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak’

Devlet Bahçeli, "Vay gafil vay, demek şehitler tepesini boş tutacaksın? Kılıçdaroğlu, senin gibilere rağmen şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, boş da kalmayacak." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mehmetçik'in Suriye'de yürüttüğü mücadeleye gölge düşürmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Partisinin Meclis'teki Grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Millet İttifakı iktidarında şehitler tepesi boş kalacak.' Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay. Şehitler tepesini boş tutan Türkiye'yi boşa düşürür. Bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Aziz şehitlerimiz vatan ve milletin ebedi muhafızlarıdır" dedi. Bahçeli, "Kim Hatay'a göz dikiyorsa, o gözü oyarız, kim el uzatıyorsa, o eli keseriz" şeklinde konuştu.