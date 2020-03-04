  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > ‘Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak’

hiçbir zaman boş kalmayacak’

‘Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak’
Giriş Tarihi: 4.3.2020

, "Vay gafil vay, demek şehitler tepesini boş tutacaksın? Kılıçdaroğlu, senin gibilere rağmen hiçbir zaman boş kalmadı, boş da kalmayacak." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mehmetçik'in Suriye'de yürüttüğü mücadeleye gölge düşürmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Partisinin Meclis'teki Grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Millet İttifakı iktidarında şehitler tepesi boş kalacak.' Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay. Şehitler tepesini boş tutan Türkiye'yi boşa düşürür. Bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Aziz şehitlerimiz vatan ve milletin ebedi muhafızlarıdır" dedi. Bahçeli, "Kim Hatay'a göz dikiyorsa, o gözü oyarız, kim el uzatıyorsa, o eli keseriz" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN