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’a portakaldan kardeşlik köprüsü

Şırnak’a portakaldan kardeşlik köprüsü
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Aydın'da Kabaca İlkokulu öğrencileri, sınıf öğretmeni Ahmet Tokkaya öncülüğünde okul bahçesindeki ağaçlardan topladıkları portakalları, Kars'ın ardından Şırnak'taki öğrencilere gönderdi. Sultanhisar ilçesindeki Kabaca İlkokulu öğrencileri, Kars'ın Sarıkamış ilçesinin ardından Şırnak'la da gönül köprüsü kurdu. Sınıf öğretmeni Ahmet Tokkaya öncülüğünde 'Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler, okul bahçesindeki ağaçlardan topladıkları portakalları Şırnak'a gönderdi. Şırnak'taki Başağaç İlkokulu ile Başağaç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine portakal gönderen Aydınlı öğrenciler, örnek davranışlarıyla takdir topladı.

MEHMET KAVAS

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