Su patlağını onardılar ama asfaltlamayı unuttular

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İzmir Menemen Cumhuriyet Mahallesi 7531 Sokak'ta bundan yaklaşık 2 ay önce su patlağı meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, su patlağını tamir ettikten sonra açtıkları çukuru toprakla örttü. Benzer şekilde aynı sokaktaki diğer su patlağı arızası da tamir edildikten sonra aynı şekilde toprakla örtüldü. Vatandaşlar yolun eskisi gibi asfaltlanmasını bekledi ancak 2 ay geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Yetkililere durumu haber vermelerine rağmen sorunun çözülmediğini aktaran vatandaşlar, "Yetkililerden sesimizi duyup, bu sorunu en kısa sürede çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.

METİN BURMALI