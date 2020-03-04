İzmir Tire'de, 2'ncisi düzenlenen Hamsi Şenliği'nde İdlib şehitlerine saygı gereği müzik yayını, konserler ve halk oyunları gösterileri düzenlenmedi. Gölet Şenlik Alanı'nda kurulan stantlarda Karadeniz yöresine ait yemek ve ürünler sergilenirken, ziyaretçilere yaklaşık 1 ton hamsi mangallarda pişirilerek dağıtıldı. Küçükmenderes Karadenizliler Derneği Başkanı Yakup Aydın, "İdlib'te 36 askerimizin şehit düşmesi sebebiyle şenlik programının konser bölümlerini iptal ettik" dedi.
NADİR UYSAL
Tire’de eğlencesiz hamsi şenliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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