  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Tire’de eğlencesiz hamsi şenliği

Tire’de eğlencesiz hamsi şenliği

Tire’de eğlencesiz hamsi şenliği
Giriş Tarihi: 4.3.2020

İzmir Tire'de, 2'ncisi düzenlenen Hamsi Şenliği'nde İdlib şehitlerine saygı gereği müzik yayını, konserler ve halk oyunları gösterileri düzenlenmedi. Gölet Şenlik Alanı'nda kurulan stantlarda Karadeniz yöresine ait yemek ve ürünler sergilenirken, ziyaretçilere yaklaşık 1 ton hamsi mangallarda pişirilerek dağıtıldı. Küçükmenderes Karadenizliler Derneği Başkanı Yakup Aydın, "İdlib'te 36 askerimizin şehit düşmesi sebebiyle şenlik programının konser bölümlerini iptal ettik" dedi.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tire’de eğlencesiz hamsi şenliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN