‘Vicdansız’ karar Başkan’dan döndü

Eşi kanser hastası, oğlu ise işitme engelli olan Fatih Küçükaslan’ın, Karşıyaka Kent AŞ’deki görevinden alınması Yeni Asır’da haber oldu. Ardından harekete geçen Belediye Başkanı Tugay’ın kararı düzeltmesiyle Küçükaslan işine kavuştu.

Karşıyaka Belediyesi'nde eşi ile babası 4. derece kanser, oğlu da işitme engeli olan 22 yıllık çalışan Fatih Küçükaslan'ın işten çıkarılması büyük yankı uyandırırken yeni bir gelişme yaşandı. Küçükaslan'ın işten çıkarılmasıyla ilgili haberin Yeni Asır'da yayınlanmasının ardından Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararını gözden geçirdi. Tugay, Küçükaslan'la görüştü. Bu süretçe yanlış bilgilendirildiğini söylediği öne sürülen Tugay, Küçükaslan'dan Kent A.Ş'deki görevine dönmesini istedi. Tugay'ın bu iyi niyetli adımının ardından taraflar anlaştı ve Küçükaslan dün tekrar işbaşı yaptı.



BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Fatih Küçükaslan (39), 22 yıl önce Kent A.Ş.'de işe başladı. Küçükaslan, en son Kent A.Ş'deki veteriner işleri biriminde sorumlu olarak çalışırken eline hiçbir çıkış gerekçesi belirtilmeyen bir yazı tutuşturularak kapı önüne konuldu. Bir yandan ağır derecede kanser hastası olan ve kemoterapi tedavisi gören eşi Seher Küçükaslan (36) ve babası Nadim Küçükaslan'ın (64) tedavisiyle ilgilenen ve 11 yaşında işitme engelli bir oğlu bulunan Küçükaslan, bu kararla büyük şok yaşadı. Kent A.Ş'de sevilen bir isim olan Küçükaslan'ın işten çıkarılması belediye bünyesinde büyük yankı uyandırırken Yeni Asır, gelişmeyi 'Vicdansızlar' manşetiyle okuyucularına duyurdu.





BİTTİĞİM ANDI...

O tarihte Yeni Asır'a konuşan Küçükaslan, "Oğlumun iki kulağı için 16 bin liraya işitme cihazı aldım ve bunun yarısını ödeyebildim. Eşim benim sigortam üzerinden tedavi oluyor. İşçi emeklisi babamın tedavi süreciyle de ben ilgileniyorum. Ben işsizlik maaşı aldığım sürece eşime baktırabileceğim. Ya sonra ne olacak? İşte o an benim bittiğim an olur" dedi.

TEKRAR İŞBAŞI YAPTI

Konuyla ilgili Yeni Asır'da çıkan haberin ardından Başkan Tugay, kararını gözden geçirdi. Küçükaslan'la görüşen Tugay'ın süreçle ilgili yanlış bilgilendirildiğini söylediği iddia edildi. Tugay, Küçükaslan'dan tekrar göreve başlamasını istedi. Bu adımın ardından taraflar anlaştı. Küçükaslan işinin başına dönmeyi kabul ederek, önceki gün işbaşı yaptı.

ERHAN GÜLENÇ