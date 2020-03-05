32 yılla aranıyordu uyuşturucudan yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde bir evin müştemilatına drone destekli operasyon yapıldı. Evin müştemilatında yapılan aramalarda, 46 kök skunk, 1 pompalı tüfek, 2 kartuş, 36 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden F.Ö'nün 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.