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32 yılla aranıyordu uyuşturucudan yakalandı

32 yılla aranıyordu uyuşturucudan yakalandı
Giriş Tarihi: 5.3.2020

İzmir'in Tire ilçesinde bir evin müştemilatına drone destekli operasyon yapıldı. Evin müştemilatında yapılan aramalarda, 46 kök skunk, 1 pompalı tüfek, 2 kartuş, 36 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden F.Ö'nün 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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