  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Biz Ağrı Dağı gibi evladımızın arkasındayız’

Biz gibi evladımızın arkasındayız’

Biz Ağrı Dağı gibi evladımızın arkasındayız’
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 111 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 184'üncü günde de sürdürdü. İstanbul'da çalışırken kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer için eyleme katılan Ağrılı Salih Gökçe, "HDP'den oğlumu istiyorum. Onlar oğlumu vermeden, ben buradan gitmem. Bunu iyi bilsinler. Oğlum her neredeysen gel. Ben Ağrı Dağı gibi senin arkandayım" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Biz Ağrı Dağı gibi evladımızın arkasındayız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN