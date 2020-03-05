Biz Ağrı Dağı gibi evladımızın arkasındayız’

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 111 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 184'üncü günde de sürdürdü. İstanbul'da çalışırken kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer için eyleme katılan Ağrılı Salih Gökçe, "HDP'den oğlumu istiyorum. Onlar oğlumu vermeden, ben buradan gitmem. Bunu iyi bilsinler. Oğlum her neredeysen gel. Ben Ağrı Dağı gibi senin arkandayım" dedi.