İkiz çekle dolandırdılar

İzmir Menemen'de ikamet eden güvenlik görevlisi Erdal Yel (30), piyasa değeri 41 bin lira olan aracını bir akrabasının aracılığıyla S.M. isimli kişiye sattı. Aracının karşılığında da çek aldı. Çekin tarihi geldiğinde karşılığı olmadığını öğrenince, aracı sattığı kişi ile tekrar buluştu. Bu kez Erdal Yel, aracını satın alan kişiye 13 bin lira daha elden verip 58 bin liralık çek aldı.

ÇEKİ KONTROL ETTİ

Yel, sağlam olup olmadığını öğrenmek için banka ve findeks isimli bir program aracılığıyla çeki kontrol etti. Çekin sağlam olduğuna inanan Erdal Yel, tarihi gelip de bankaya gittiğinde yaşadıklarına inanamadı. Çünkü aldığı çek ikiz ve sahteydi. Yel polise ve savcılığa giderek şikayette bulundu.





Erdal Yel polise ve savcılığa giderek şikayette bulundu.



'BU ŞEKİLDE MAĞDUR OLAN ÇOK İNSAN VAR'

ErdaL Yel'in avukatı Sevda Canik Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, bu işin arkasında bir şebeke olduğunu dile getirdi. Canik, "Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Duyduğumuz kadarıyla ikiz çek mağduru çok sayıda insan var" dedi.

FATİH ŞENDİL