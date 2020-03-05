İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor? İzmirli vatandaşlar elektrik kesintisi detaylarını araştırıyor. Gediz Elektrik bugünün elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 5 Mart Perşembe elektrik kesintisi...
BALÇOVA
05.03.2020 09:00 17:00 ZİYA GÖKALP CADDESİ, ORHAN VELİ, ÜNLÜ, ŞAİR NEDİM, RAKIM ERKUTLU, ŞEVKET DAĞ, MENEKŞE, MERCAN, EKREM GÜER, NAMIK KEMAL SOKAKLAR VE CİVARI
BAYRAKLI
05.03.2020 09:00 17:00 ŞEHİT HAKAN UYSAL CADDESİ, 2062, 2062/1, 2063, 2063/1, 2087, 2088 SOKAKLAR VE CİVARI
05.03.2020 09:00 17:00 284/1, 284/2, 284/3, 286/1, 286/3 SOKAKLAR VE CİVARI05.
03.2020 09:00 17:00 286/3, 284/1 SOKAKLAR VE CİVARI
05.03.2020 14:00 17:00 ANKARA CADDESİ, 289, 294, 288, 293, 286, 287, 288/1, 295, 290/1, 290, 291, 292 SOKAKLAR VE CİVARI
İzmir'de elektrik kesintisi 5 Mart Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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