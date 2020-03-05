  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de elektrik kesintisi 5 Mart Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 5 Mart Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Mart Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

05.03.2020, 10:11

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor? İzmirli vatandaşlar elektrik kesintisi detaylarını araştırıyor. Gediz Elektrik bugünün elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 5 Mart Perşembe elektrik kesintisi...

BALÇOVA

05.03.2020 09:00 17:00 ZİYA GÖKALP CADDESİ, ORHAN VELİ, ÜNLÜ, ŞAİR NEDİM, RAKIM ERKUTLU, ŞEVKET DAĞ, MENEKŞE, MERCAN, EKREM GÜER, NAMIK KEMAL SOKAKLAR VE CİVARI

BAYRAKLI

05.03.2020 09:00 17:00 ŞEHİT HAKAN UYSAL CADDESİ, 2062, 2062/1, 2063, 2063/1, 2087, 2088 SOKAKLAR VE CİVARI
05.03.2020 09:00 17:00 284/1, 284/2, 284/3, 286/1, 286/3 SOKAKLAR VE CİVARI05.
03.2020 09:00 17:00 286/3, 284/1 SOKAKLAR VE CİVARI
05.03.2020 14:00 17:00 ANKARA CADDESİ, 289, 294, 288, 293, 286, 287, 288/1, 295, 290/1, 290, 291, 292 SOKAKLAR VE CİVARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Mart Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN