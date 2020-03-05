İzmir'de su kesintisi 5 Mart Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintileri detaylarını paylaştı. İşte 5 Mart Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

Karşıyaka ve Çiğli İlçelerinin bir kesimine su temin eden Cumhuriyet pompa istasyonunda yedekli yapı oluşturulması ve emiş kollektörlerinin değiştirilmesi amacıyla, tadilat çalışması yapılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki bölgelerde;



05.03.2020 Perşembe günü 09:00 ile 21:00 saatleri arasında 12 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.



Su Kesintisi Uygulanacak Adresler

Çiğli İlçesinin; Aydınlıkevler, Evka-2, Evka-6, Ahmet Taner Kışlalı Mahalleleri