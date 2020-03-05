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'de su kesintisi 5 Mart Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 5 Mart Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

05.03.2020, 09:48

'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintileri detaylarını paylaştı. İşte 5 su kesintisi detayları...

Karşıyaka ve Çiğli İlçelerinin bir kesimine su temin eden Cumhuriyet pompa istasyonunda yedekli yapı oluşturulması ve emiş kollektörlerinin değiştirilmesi amacıyla, tadilat çalışması yapılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki bölgelerde;

05.03.2020 Perşembe günü 09:00 ile 21:00 saatleri arasında 12 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Su Kesintisi Uygulanacak Adresler
Çiğli İlçesinin; Aydınlıkevler, Evka-2, Evka-6, Ahmet Taner Kışlalı Mahalleleri

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