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’deki gaybubet evlerinde 74 gözaltı

İzmir’deki gaybubet evlerinde 74 gözaltı
Giriş Tarihi: 5.3.2020

izmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararına istinaden il genelinde 82 adrese yönelik FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyonda aralarında ihraç hakim, ihraç TSK mensubu, ihraç polis ve esnafların da bulunduğu; hakkında arama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgüt mensuplarına verilmek üzere özel zarflara konulan toplam 150 bin lira, 10 bin 205 Avro ve 25 bin 457 Dolar para ele geçirildi.

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