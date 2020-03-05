Onların hayat kalkanı enstrümanları

İzmirli opera sanatçısı Selmin Günöz’ün 5 yıl önce kurduğu Barış Çocuk Orkestrası projesiyle, dar gelirlilerin yaşadığı bölgelerdeki çocuklara müzik eğitimi veriliyor. Minikler müzik yaparak kötü alışkanlıklardan uzak tutuluyor.

İzmir'de 5 yıl önce kurulan Barış Çocuk Orkestrası, kentin dar gelirli ailelerinin yaşadığı bölgelerindeki çocukların, sanat eğitiminden yararlanmasını sağlıyor. Çocukların müzik aracılığıyla kötü alışkanlıklardan korumasını amaçlayan projede, 7- 17 yaş arasındaki 130 öğrenciye eğitim veriliyor. Keman, viyolonsel, trompet gibi müzik aletleri ile Pyotr İlyiç Çaykovski, Mozart gibi dünyaca ünlü isimlerin bestelerini çalmayı öğrenen çocukların performansı göz dolduruyor.

DEZAVANTAJLI KESİM

Orkestra, Konak ilçesi Eşrefpaşa, Kadifekale ve İkiçeşmelik gibi dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerdeki çocuklara müzik eğitimi veriyor. Bu bölgelerdeki 7-17 yaş arasındaki tüm çocuklar, projede görev alan konservatuvar mezunu 6 öğretmenden keman, viyolonsel, trompet gibi müzik aletleri ile eğitim alıyor.

İzmir Konak'ın Kadifekale, İkiçeşmelik ve Eşrefpaşa ilçelerindeki düşük gelir grubundan ailelerin çocukları, aldıkları müzik eğitimiyle hayatlarına yeni pencereler açıyorlar.

AMAÇ ONLARI KORUMAK

Kentin yıkık dökük evleri arasından yükselen batı müziği ezgileri, aileleri de hayran bırakıyor. Barış Çocuk Orkestrası projesinin sahibi İzmirli eski opera sanatçısı Selmin Günöz, burada amaçlarının yetenekli çocukları bulmak olmadığını, müzik aracılığıyla çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumaya çalışarak, onların topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Günöz, çocuklar arasında kesinlikle seçme yapmadıklarını, müzik eğitimi almak isteyen her çocuğu orkestraya kabul ettiklerini anlattı.



130 ÇOCUĞA ULAŞTIK

Şu ana kadar 130 çocuğa ulaştıklarını açıklayan Günöz, Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'ni kurarak, eğitim alan çocukların müzik enstrümanlarını, buraya yapılan bağışlarla sağladıklarını söyledi. Derneğin Kurucu Başkanı Günöz, "Birçok konser yaptık. Tek başıma bu projeyi başlattığım zaman ilk düşündüğüm şey bütçe oluşturmaktı. Çok ünlü sanatçılarımızdan rica ettim. Gülsin Onay ilk konserimizi gönüllü olarak yaptı. Sanata, çocuk eğitimine önem veren dostlar çok destek verdiler. Enstrümanlarımızı bu şekilde aldık. 130 enstrümanı satın almak hiç kolay bir şey değil. Bundan sonraki hedefim, gençlik orkestrası oluşturmak. Çocuklar 18 yaşına geldiği zaman onları göndermek istemiyoruz" dedi.