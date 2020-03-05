Otomobiliyle tarlaya uçtu

İzmir Tire'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden Remziye Esir, taklalar atarak yoldan çıktı. Üç kişinin yaralandığı kaza Tire İzmir Karayolu Mahmutlar köyü yakınlarında meydana geldi. 35 AT 2666 plakalı otomobiliyle İzmir yönüne giden Remziye Esir Tire İzmir karayolunun 10'uncu kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ TAKLALAR ATTI

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Yaralıların yardımına tarlada çalışan köylüler koştu. Kaza sırasında arka koltukta bulunan ve ciddi şekilde yaralandığı öğrenilen Aliye Esir'i sıkıştığı yerden AKS ekipleri kurtardı. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

NADİR UYSAL