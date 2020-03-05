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Sandalyeden düştü 17 gün sonra yaşamını yitirdi

Sandalyeden düştü 17 gün sonra yaşamını yitirdi

05.03.2020, 22:40 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020,22:40

'in Tire ilçesinde, sandalyeden düşüp başını beton zemine çarparak ağır yaralanan (40), kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Tire'de evinin bahçesinde, 17 Şubat günü arkadaşıyla oturan Saygın Çöl, kalkmaya çalışırken sandalyeden düşüp, başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan Çöl, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çöl, burada ilk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Çöl, 17 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün sabah saatlerinde kaybetti.

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