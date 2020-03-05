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Urla'da operasyonu

Urla'da kumar operasyonu

05.03.2020, 11:21

'in Urla ilçesinde oynatıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 44 kişiye toplam 53 bin 900 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi İ.D'ye yapıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 44 kişiye toplam 53 bin 900 lira para cezası kesildi.

Torasan Mahallesinde bir iş yerine Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 tombala makinası, 88 tombala topu, 1 kamera, 74 tombala kartı, 5bin pul ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında bin 225'er lira olmak üzere toplam 53 bin 900 lira para cezası kesildi.

İş yeri sahibi İ.D'ye adli işlem yapıldı.

AA

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