Bayraklı’nın tarihi evleri arşivleniyor

bayraklı Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü ile Bayraklı Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçedeki eski evlerin tarihsel ve mimari özelliklerini inceleyerek, gelecek nesillere bilgi aktarmak için arşiv oluşturma projesi başlattı. Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'ne bağlı arkeolog, sanat tarihçisi, restoratör ve antropologun, Bayraklı Anadolu Lisesi gönüllü öğrencileri ile ortaklaşa yürüttüğü projede, ilçede 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen 137 tescilli yapının tarihsel ve mimari özellikleri çıkarılmaya başlandı.