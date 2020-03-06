  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Bayraklı’nın tarihi evleri arşivleniyor

Bayraklı’nın tarihi evleri arşivleniyor

Bayraklı’nın tarihi evleri arşivleniyor
Giriş Tarihi: 6.3.2020

bayraklı Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü ile Bayraklı Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçedeki eski evlerin tarihsel ve mimari özelliklerini inceleyerek, gelecek nesillere bilgi aktarmak için arşiv oluşturma projesi başlattı. Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'ne bağlı arkeolog, sanat tarihçisi, restoratör ve antropologun, Bayraklı Anadolu Lisesi gönüllü öğrencileri ile ortaklaşa yürüttüğü projede, ilçede 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen 137 tescilli yapının tarihsel ve mimari özellikleri çıkarılmaya başlandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayraklı’nın tarihi evleri arşivleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN