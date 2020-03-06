Bu pazarın sahibi sadece kadınlar

İzmir Karabağlar’da 63 kadının kurduğu ‘organik pazar’ vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kooperatifleşmek ve pazaryerlerinin üzerinin kapanmasını isteyen kadınlar, ürünlerini sattıkları pazar sayesinde ekonomik özgürlüklerini kazanmanın keyfini çıkarıyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, birkaç kadının girişimiyle oluşturulan organik pazarın satıcıları sadece kadınlardan oluşuyor. 63 kadın, el emeği ürünlerini satarak hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de ekonomik özgürlüklerini sağlıyor. BÖREK, AYRAN, TURŞU...

Uzundere mahallesinde ikamet eden kadınlar, 8 yıl önce organik pazarın temelini attı. Birkaç kadınla başlayan organik pazar hareketi hızla büyürken, sayı 63'e yükseldi. Perşembe günleri toplanan kadınlar, pazarda gözlemeden böreğe, el işi ürünlerden ayrana ve turşuya kadar pek çok ürünü müşterilerin beğenisine sunuyor. Kadınların en büyük isteği ise kooperatif statüsüne geçebilmek ve yağışlı havalarda belediyenin pazaryerinin üstünü kapatması.

'KOOPERATİF İSTİYORUZ'

Gözleme ve börek satan Aliye Yılmazel Çetin (56), pazar sayesinde ekonomik olarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu belirterek, "Pazaryerinden ziyade burası mesire alanı gibi oldu. 8 yıldır buradayız ve ürettiklerimizi değerlendirme imkanı buluyoruz. Bu sayede eşimden para istemiyorum. Satışlarımız oldukça güzel" dedi. Kooperatif statüsüne geçmek istediklerini vurgulayan Çetin, "Ancak 'akraba olmama' şartını sağlayamadığımız için gerçekleşmiyor. Burada çoğumuz akrabayız. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAĞMUR ZORLUYOR'

Pazar esnafından Göyfer Konuk (56) ise daha büyük bir alana ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, "İki gözlemeci arkadaşın önerisiyle pazara çıkmaya başladık. O zamanlarda 2- 3 olan sayımız 63'e kadar çıktı. Pazar daha geniş ve üzeri kapalı bir yere kurulursa işlerimiz daha iyi olur. Yağmur bizi zorluyor. Her şeye rağmen kendi paramızı kazanıyoruz, eşimizin eline bakmıyoruz" dedi. Pazardan hem para kazandıklarını hem de bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını belirten Zeynep Konu (69) da, "Pazarın tamamının kadınlardan oluşması bizim için çok güzel bir duygu. Tam anlamıyla kadın dayanışması yaşıyoruz. Gençlerimiz, mahallemize ve bize katkı olsun diye bu işe ön ayak oldular. Pazar dünyamızı değiştirdi" diye konuştu.