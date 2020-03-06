Çocuk parkında tehlike çanları

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde İzmir Şehitler Parkı'ndaki çocuk oyuncaklarının bakıma ihtiyacı olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Parktaki kimi oyuncakların kırık, kimilerinin de bakımsızlıktan paslandığını söyleyen vatandaşlar, oyuncakların çocuklar için tehlike yarattığını ifade etti. Ali Fuat Cebesoy mahallesinde toplam 9 bin 600 metrekare alana kurulu İzmir Şehitler Parkı'nın içinde yer alan çocuk parkındaki oyuncakların bakımsız vatandaşları üzüyor. Çocuklarını oyun parkına getirdiklerinde bazı oyuncakların arızalı, paslı ya da bakımsızlıktan kırık dökük olduğunu vurgulayan mahalleliler, bu oyuncakların oyun oynamaya gelen çocuklar için tehlike saçtığını savundu.

Metin BURMALI