İZBAN asansörlerine ‘tehlikelidir’ etiketi

izmir Banliyö Sistemi'nin (İZBAN) asansörlerine bakım yapılmadığı için kullanımının tehlikeli olduğunu simgeleyen 'kırmızı etiket' yapıştırıldı. Asansörlerde yapılması gereken bakımın bazı istasyonlarda 10 ay geciktiği görülürken, göz göre göre vatandaşın hayatının tehlikeye atıldığı ortaya çıktı. Bakımının İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından görevlendirilen asansör firmaları tarafından gerçekleştirilmesi gereken, İZBAN asansörlerine bakımsızlıktan kaynaklı olarak 'bu asansörün kullanımı sakıncalıdır' anlamındaki kırmızı etiket yapıştırıldı. Tüm istasyonlarda özellikle engelli, çocuklu ve yaşlı vatandaşların kullandığı asansörlerin bakımlarının yapılmaması İzmirlilerin tepkileriyle karşılandı.

TOPU YÖNETMELİĞE ATTILAR

İZBAN'daki durumla ilgili bilgi veren yetkililer ise herhangi bir güvenlik problemi olmadığını, kırmızı etiket koyulmasının nedeninin değişen asansör yönetmekleri olduğunu iddia etti. "Bu bir süreç. Yolcularımızın güvenli bir toplu taşıma sistemi olan İZBAN'da güvenliği tehdit eden bir durum yok. Bakımlar da en kısa sürede tamamlanacak" dedi.

MERT ALPDÜNDAR