Mordoğan’ın yollarına vatandaşlardan isyan

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İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bozuk yollardan şikayetçi. Cadde ve sokaklara yıllar önce yapılan asfaltların parçalandığını, kazı çalışmaları yapılan yolların da doğru düzgün kapatılmadığını anlatan mahalle sakinleri, "Mordoğan'ın yolları asfaltlansın" diye konuştu.

KÖSTEBEK YUVASI GİBİ

Yazın tatilcilerin uğrak mekanı olan Mordoğan mahallesindeki yol sorunu vatandaşları canından bezdirdi. Kışın adeta kaderine terk edilen tatil beldesinin yazın doluluk oranının arttığına dikkat çeken Mordoğanlılar, turistik beldenin doğru düzgün asfalt bir yolunun bile olmamasını talihsizlik olarak değerlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi yetkilerine seslenen vatandaşlar, "Fatih Caddesi, 499 Sokak, Kazım Karabekir Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta asfalt yolumuz yok. Yıllar önce asfalt atılan yollarımız da çeşitli kurumların kazı çalışmaları yüzünden köstebek yuvasına dönmüş durumda. Fotoğraflarda her şey açık ama inanmıyorlarsa gelip buradaki sorunu yerinde görebilirler. Mordoğan gibi gözde bir tatil beldesi bu halde olmamalı. Mordoğan'ın yollarının bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Metin BURMALI