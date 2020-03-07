3.5 milyonluk göletin faturası müteahhitine

Yeni Asır Gazetesi'nin Bornova Belediyesi'nce 2018'de başlanan ancak 3.5 milyon lira harcanmasına rağmen yarım kalınca her yağmurda gölete dönen Çocuk Dünyası Projesi inşaatıyla ilgili haberi büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise vatandaşı rahatlattı. İhaleyi kazanan Son Yapı İnşaat'a yönelik yasal prosedürü uyguladıklarını ifade eden Başkan İduğ, "Bundan sonra hukuki süreç işleyecek, fesih gerçekleşecek, yeniden ihale edilecek" dedi. İduğ, inşaatın demirlerinin çürüdüğü ve artık yıkılarak yerine yenisinin yapılması gerektiği yönündeki iddialar için de "Yıkım veya yeniden yapıma dair tüm masraflar Son Yıl İnşaat'a rücu ettirilecek. Kamunun bir zararı olmayacak. Ancak arada kaybedilen zaman, verilmiş olan rahatsızlık da bize göre eşit derecede önemlidir. Keşke yasalar müsaade etseydi, çok daha erken müdahale edebilmiş olsaydık" ifadelerini kullandı.



Başkan Mustafa İduğ, projeyle ilgili tüm masrafların ihaleyi kazanan şirketten alınacağını söyledi.

ERHAN GÜLENÇ