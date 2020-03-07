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'nde fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

07.03.2020, 15:19 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020,15:20

Gelen son dakika haberine göre... 'nde kuvvetli esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapıldı.

Ege Denizi'nde kuvvetli esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Ege Denizi'nde halen güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esen rüzgarın; bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak zaman zaman, saatte 50-75 kilometre hıza fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği ifade edildi. Uyarıda, "Yaşanması muhtemel deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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