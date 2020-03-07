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'de 'nün gaybubet evlerine darbe! 27 kişi tutuklandı

İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine darbe! 27 kişi tutuklandı

07.03.2020, 12:21 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020,12:21

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer illerdeki cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 4 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonda yakalanan 54 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA

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