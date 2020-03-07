İzmir’deki kadınlar 8 Mart’ta sokağa çıkıyor

İzmir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 7-8 Mart 2020 tarihleri arasında "Kadın Emeği Fuarı" ve "Sokaklar Kadınların" etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 7-8 Mart tarihleri arasında Kültürpark 2 ve 3 No'lu hollerde iki gün açık kalacak fuarda 550 stantta kadınların el emeği ürünleri sergilenecek. Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında çevre ilçelerde de film gösterimleri yapılacak. 8 Mart Pazar günü "Sokaklar Kadınların" etkinlikleri 13.30'da Kadınlar Yürüyüşü ve Kadınlar Koşusu ile başlayacak. Borsa Binası önünde buluşacak kadınlar Kültürpark'a koşacak. Koşuya katılmak isteyenler "maratonizmir. org" adresinden kayıt yaptırabiliyor.