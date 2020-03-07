İzmir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 7-8 Mart 2020 tarihleri arasında "Kadın Emeği Fuarı" ve "Sokaklar Kadınların" etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 7-8 Mart tarihleri arasında Kültürpark 2 ve 3 No'lu hollerde iki gün açık kalacak fuarda 550 stantta kadınların el emeği ürünleri sergilenecek. Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında çevre ilçelerde de film gösterimleri yapılacak. 8 Mart Pazar günü "Sokaklar Kadınların" etkinlikleri 13.30'da Kadınlar Yürüyüşü ve Kadınlar Koşusu ile başlayacak. Borsa Binası önünde buluşacak kadınlar Kültürpark'a koşacak. Koşuya katılmak isteyenler "maratonizmir. org" adresinden kayıt yaptırabiliyor.
İzmir’deki kadınlar 8 Mart’ta sokağa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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