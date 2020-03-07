  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir’deki kadınlar 8 Mart’ta sokağa çıkıyor

’deki kadınlar 8 Mart’ta sokağa çıkıyor

İzmir’deki kadınlar 8 Mart’ta sokağa çıkıyor
Giriş Tarihi: 7.3.2020

İzmir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 7-8 Mart 2020 tarihleri arasında "Kadın Emeği Fuarı" ve "Sokaklar Kadınların" etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 7-8 Mart tarihleri arasında Kültürpark 2 ve 3 No'lu hollerde iki gün açık kalacak fuarda 550 stantta kadınların el emeği ürünleri sergilenecek. Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında çevre ilçelerde de film gösterimleri yapılacak. 8 Mart Pazar günü "Sokaklar Kadınların" etkinlikleri 13.30'da Kadınlar Yürüyüşü ve Kadınlar Koşusu ile başlayacak. Borsa Binası önünde buluşacak kadınlar Kültürpark'a koşacak. Koşuya katılmak isteyenler "maratonizmir. org" adresinden kayıt yaptırabiliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’deki kadınlar 8 Mart’ta sokağa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN