Gümüşpala’nın yollarında yürümek çok zor

İzmir Bayraklı Gümüşpala Mahallesi 7023 Sokak'taki alt yapı çalışmalarının ardından üzeri toprakla örtülen asfalt yol görenlere pes dedirtti. Kazıldıktan sonra asfalt yolun adeta köstebek yuvasına döndüğünü belirten mahalle sakinleri, son yağmurlarla birlikte sokakların artık yürünmez bir hale geldiğini kaydetti. Bundan yaklaşık 4 ay önce Bayraklı Belediyesi'ne ve diğer yetkili kurumlara sorunlarının çözümü için şikayette bulunduklarını aktaran vatandaşlar, "Aylardır bir çözüm bulunamadı. Bu nasıl bir belediyecilik hizmeti anlamış değiliz" diye tepki gösterdi.