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Hırsızlar sahildeki mazgalları bile çaldı

Hırsızlar sahildeki mazgalları bile çaldı
Giriş Tarihi: 8.3.2020

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kıyı şeridinde sahil düzenlemesi yapıldı ancak ağaç diplerine konulan demir ızgaralar bir bir çalınmaya başladı. Sahildeki metal ızgaraların çalınmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Şehir bu kadar sahipsiz mi? Herhangi bir denetim ya da kontrol yok.

'MİLLİ SERVET GİDİYOR'
En azından bir güvenlikçi parklarda kontrolü sağlayabilir" dedi. Bostanlı sahil şeridinde milyonlarca lira harcanarak yenileme çalışmaları yapılırken, çalışmaların bitmesinin ardından sahil şeridindeki demir mazgalların kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınması tepki çekti. Balıkçı Barınağı ile Yasemin Kafe arasındaki sahil şeridinde bulunan ağaçların diplerine yapılan demir mazgalların çalındığı ihbarında bulunan vatandaşlar, "Yaklaşık 10'a yakın mazgal bu şekilde çalınmış durumda. Bunlar milli servet. Vatandaşların vergileri ile yapılan demir mazgalların çalınmaması için önlem alınması gerekiyor. Belki polis elinden geleni yapıyordur ancak belediyenin de özel güvenlik görevlileri ile devriye gezmesi yerinde olur" diye konuştu.

0506 225 03 44 WHATSAPP İHBAR HATTI

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