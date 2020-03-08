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'de toplu ulaşımda özel virüs önlemleri

İzmir'de toplu ulaşımda özel virüs önlemleri
Giriş Tarihi: 8.3.2020

İzmir'de metro, tramvay ve otobüslerde devam eden rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra virüslere ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması da başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk etapta 182 metro aracı ve 38 tramvay aracından oluşan 220 araçlık filoda temizlik çalışmaları sonrası ilaçlama yapıldı. Aynı çalışma, metro istasyonlarında ve tramvay duraklarında da yapıldı. Yaklaşık bin 450 otobüste de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

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