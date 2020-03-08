İzmir’in sokakları kadınlara emanet

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan temizlik seferberliği kapsamında işe alınan 216 kadın süpürgeci, şehrin sokaklarını pırıl pırıl yapıyor. Büyük bir dayanışma içinde çalışan kadınlar, İzmirlilerden de büyük destek görüyor

'Çiçek gibi İzmir' sloganıyla geçen Ağustos ayında temizlik seferberliği başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çok sayıda kadın süpürgeci işe alacaklarını duyurmasının ardından 216 kadın süpürgeci İzmir Büyükşehir Belediyesinde işbaşı yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nde görevli kadın süpürgeciler, sabah 07.00'de işbaşı yapıyor ve Büyükşehir'in sorumluluk sahasındaki 11 ilçenin cadde, meydan ve bulvarlarını süpürüyor.

HERKES TAKDİR EDİYOR

İzmir'in daha temiz bir kent olması için çalışan kadın süpürgecilerden Birgülan Güler, belediyede çalışmaya başlamadan önce ev hanımı olduğunu söyledi. Güler, "Başkanımız Tunç Soyer'in yapmış olduğu bu yenilikle süpürgeci olarak işe başladım. Hiçbir sıkıntımız yok. Herkes takdir ediyor. Gayet mutluyum. İyi ki bu işe girmişim" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İzmirlilerden kadın süpürgeciler ile ilgili çok sayıda teşekkür mesajı geldiğini belirtti.

'BİZ HER TÜRLÜ İŞİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ'

İşini severek yaptığını dile getiren süpürgecilerden Nuriye İnce, "Çevreden, esnaftan takdir alıyorum ve bu beni motive ediyor. Kadınlar her işin altından kalkar" diye konuştu. Daha önce kadın otobüs şoförü gördüğünü ve bunun çok hoşuna gittiğini söyleyen vatandaşlardan Hülya Kahraman da, "Kadın süpürgecileri görünce de bir kadın olarak çok sevindim. Benim zamanımda olsaydı ben de çalışırdım" dedi.