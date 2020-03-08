İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'taki tarihi gazinoları yıkmasının ardından şimdi de CHP'li eski Başkan Ahmet Piriştina döneminde Fuar'daki İzmir Sanat'ın bahçesine dikilen Nazım Hikmet Heykeli'nin taşınmasıyla ilgili tartışma çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şu an halen CHP'den Büyükşehir Meclis üyeliği görevini yürüten Kültür eski Bakanı Suat Çağlayan başta olmak üzere değişik kesimlerden gelen heykelin daha merkezi bir yere taşınmasını değerlendirmek için çalışma başlatması tepki çekti. Heykel için Konak Pier'in yanındaki alanın da aralarında bulunduğu çeşitli alternatiflerin değerlendirildiği kaydedilirken İzmir Atatürk Ormanını ve Kültürpark'ı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu, bu fikre şiddetle karşı çıktı. Yeni Asır'a yaptığı açıklamada Büyükşehir Kültür Daire Başkanlığı'ndan kendisini arayıp, bu konuda fikir sorduklarını anlatan Maruflu, "Ben heykelin şu anki yerinin gayet iyi olduğunu söyledim. 'Eğer illa merkezi bir yere Nazım Hikmet heykeli dikilmek isteniyorsa yenisini yaptırın' dedim'. Uğraşacak bunca konu varken, böyle bir değişikliğin hiçbir gereği yok" dedi.

KÜLTÜRPARK'IN PARÇASI OLDU

Heykelin dikildiği 2002 yılında Büyükşehir'de İmar Daire Başkanı olan Mimarlar Odası İzmir Şube eski Başkanı Hasan Topal da, "Kültürpark'ı ve Nazım'ı rahat bırakın. Nazım Hikmet yanına dikilen çınar ağacı ile birlikte Kültürpark'ın bir parçası olmuştur. Dokunmayın" dedi



KURUL ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Yeni Asır'ın görüştüğü Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, konunun Kültür Daire Başkanlığı bünyesindeki Görsel Sanatlar Kurulu tarafından değerlendirildiğini ve heykelin taşınıp taşınmamasına bu değerlendirmenin ardından karar verileceğini söyledi.



'DAHA MERKEZİ BİR YERDE OLSUN'

Kültür Bakanlığı yaptığı dönemde heykelin İzmir'e kazandırılmasına öncülük eden CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Suat Çağlayan ise, "Bu heykel İzmir halkına armağandı. O günkü koşullarda çınar ağacının gölgesinde olsun diye orayı seçtiler. Ben daha görkemli, daha merkezi bir yerde olsun isterdim. Şu an orada bir Nazım Hikmet Heykeli olduğunu kimse bilmiyor. Konak Pier'in orası en azından herkesin görebileceği bir yer" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ