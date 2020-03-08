Yaptığı ekmeklerle kızlarını okutuyor

İzmir'de evinde yaptığı ekmekleri satarak üniversitede okuyan iki kızının eğitim masraflarını karşılayan Sibel Duruer, fedakarlığıyla takdir topluyor.

Kızları Kardelen ve Tutku'nun birer yıl ara ile İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'ni kazanmalarının ardından, 4 yıl önce Urla'ya yerleşen Duruer ailesi zamanla ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Emekli eşine destek olmak isteyen Duruer (45), 182 kadının üye olduğu Urla Kadın Girişimi Üretim Kooperatifi ile tanıştı. Duruer, 2 yıl önce anneannesinden öğrendiği köy ekmeği tariflerini evinde yapmaya başladı. Ekmeklerini kooperatif aracılığıyla satan fedakar kadının ünü kısa sürede ilçe sınırlarını aştı. "Sibel'in Ekmekleri" adlı sosyal medya hesabı aracılığıyla ürünleri Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da bazı kentlere kargo ile göndermeye başlayan Duruer, kazandığı paranın tamamını kızlarının eğitimi için harcıyor.