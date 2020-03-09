Basmane'de oteller boşaldı

Türkiye'nin yurt dışına geçmek isteyen göçmenlere 'açık kapı' politikası uygulamasının ardından deniz ve kara sınırlarından başlayan göçmen akını sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semtindeki ucuz otellerde konaklayan göçmenlerin Yunanistan'a gitme umuduyla Edirne'deki kara sınır kapılarına veya denizdeki düzensiz geçiş noktalarına geçmesiyle semtteki otellerin doluluk oranında düşüş oldu.



Türkiye'nin Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere 'açık kapı' politikası uygulama kararı almasının ardından hem Edirne'deki kara sınır kapılarına hem de Ege Denizi'ne başlayan göçmen akını sürüyor. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde de göçmenler, Yunanistan'a geçmek için semtte uygun ücretlerle konakladıkları otelleri terk ediyor. Suriye'nin yanı sıra Asya ve Afrika'dan gelen göçmenlerin yurt dışına geçme hayali, bölgedeki otellerin doluluk oranının da düşmesine neden oldu. İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, semtteki otellerin boşalmasının, otelciler için yaza hazırlık yapma adına fırsat olduğunu belirtti. Gönen, "Yurt dışına geçiş konusunda izin çıkmasının sonrasında buradaki otellerimizde konaklayan göçmenler ayrılmaya başladı. Bunu işletmeci arkadaşlarımız için getireceği ekonomik zorluk bir yana bir de fırsat olarak görmek gerekiyor. Otellerimiz yaz sezonuna hazırlık yapmak için bunu fırsat olarak görecekler, semt de biraz nefes almış olacak. Oldukça gürültülü ve karışık bir ortam vardı, bu da bertaraf olmuş olacak" dedi.





'OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 10'

Oteller Sokağı'nın bulunduğu Hurşidiye Mahallesi'nin muhtarı Enis İpek de otellerdeki doluluk oranının yüzde 10'lara düştüğünü söyledi. İpek, "Önceden burada adım atılacak yer bulunamazdı ancak son dönemde bir rahatlama söz konusu oldu. Hiç göçmen yok diyemeyiz ancak büyük bir bölümü, otelleri terk etti" diye konuştu.



Basmane'de uzun yıllardır çay ocağı işleten Hasan Şahin, semtin önceden çok daha fazla göçmene ev sahipliği yaptığını ancak Türkiye'nin 'açık kapı' politikasının ardından sayının gittikçe düştüğünü belirterek, "Bunu sattığım çaydan da anlayabiliyorum. Burada yalnızca Suriyeli değil, Afrika ve Asya'dan gelen göçmenler de var. Genelde fazla kalmıyorlar, gelip, biraz konaklayıp gidiyorlar" dedi.





Semtte otel işleten Serkan Bala ise "50 odalı otelim normalde sürekli dolu olurdu. Ancak şu an sadece 15 oda dolu. O odalarda kalanların da hepsi Türk. Normalde ülkemize gelen göçmenler nedeniyle otellerimizde yer bulmak meseleydi. Daha önceden çok yoğunluk vardı. Son olaylardan sonra yüzde 80 azalma söz konusu. Otelimizde Afganistan, Orta Afrika ve Suriye uyruklu göçmenler vardı. Genelde ne kadar kaldıkları belli olmuyordu. Kimi göçmenler uzun süre kalırken kimileri ise 2- 3 gün kalıp, gidiyordu" diye konuştu.