Gaziemirli 500 kadın Ata’nın huzurunda

Gaziemir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, ilçedeki kadınlar Anıtkabir'i ziyaret etti. 10 otobüsle düzenlenen geziye Belediye Başkanı Halil Arda, eşi Deniz Arda, belediye başkan yardımcıları Deniz Dinler ve Nevin Mutlu, kadın belediye meclis üyeleri ve ilçeden 500 kadın katıldı. "Gaziemirli kadınlar Ata'sının huzurunda" yazılı pankartı taşıyan kadınlar, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.