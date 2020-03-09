Gülcan usta demiri sanata dönüştürüyor

Eşinin desteğiyle Muş Varto'da demirciliğe başlayan, İzmir'de kurdukları atölyede de kendisini geliştiren Gülcan Felekoğlu Akın, para kazanmak için 'balkon demiri', hayalleri için de heykel ve süs eşyaları üretiyor. Akın, "Demir ateşle ısındıkça aşkla eğiliyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu işte kendime has bir bakış açım var" dedi.



MODA EĞİTİMİ ALDI

Demirciliğe olan tutkusunu, eğitimini aldığı moda tasarımıyla birleştiren Akın, demiri sanat objelerine dönüştürerek bu meslekte fark yaratıyor. Moda tasarımı eğitiminden sonra Muş'un Varto ilçesinde demircilik yapan Caner Akın ile evlenen ve eşinin yanında çıraklık yapan Gülcan Felekoğlu, 'demircilik erkek işi' diyenlere inat bu işte ustalaştı. Bir süre sonra İzmir'e taşınarak Yamanlar'da eşiyle atölye açan Gülcan usta, demirden balkon, pencere ve kapı korkulukları yaparken, diğer yandan da heykeller ve hediyelik eşyalar üretmeye başladı.



Kıvılcımlar saçan demir kesme makinesiyle demire şekiller kazandırarak eserler üreten Gülcan ustanın hayali sanat atölyesi açmak.