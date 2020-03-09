Huzurevi sakinlerine pastalı kutlama

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka İş Kadınları Derneği ile huzurevinde 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kutlamaya İlçe Müftüsü İsa Gürler, Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Spor Müdürü Musa Yelek, Kızılay İlçe Başkanı Kamil Karadeniz, KAR-İŞKAD Başkanı Nil Güneri ve dernek üyesi kadınlar katıldı. Kaymakam Çalışır ve yanındakiler, Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi'ndeki kadınları ziyaret ederek 'Dünya Kadınlar Günü'nü pasta keserek kutladı ve karanfil dağıttı.

ZİYARETLER SÜRECEK

Çalışır, etkinliği düzenleyen Dernek Başkanı Nil Güneri ile Huzur Evi Müdürü Sevda Özen'e teşekkür ederken, Güneri ve kadınlar da toplum yararına olan etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.